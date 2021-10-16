/656326/ليفربول-يمطر-شباك-واتفورد-بخماسية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز

إنتهي منذ قليل الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين فريقي ليفربول الإنجليزي أمام واتفورد بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف فيرمينو الهدف الثالث لة والخامس لفريق ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

ثم يطلق الجكم صافرتة معلناً نهاية المباراة بتفوق فريق ليفربول بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقن في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذة النتيجة تصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة رقم 7 في المركز ال 15.

شهدت بداية الشوط الأول ضغط واستحواذ كبيرمن جانب لاعبي ليفربول من أجل حسم اللقاء مبكراً وإحراز هدف التقدم.

ومع الدقائق الخمس الأولي سدد الفرعون المصري محمد صلاح كرة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن يرفع الحكم رايتة معلناً وقوع اللاعب ساديو ماني في التسلل.

وفي الدقيقة 9 تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل أول أهداف الريدز في المباراة بعد صناعة رائعة من محد صلاح ليصل السنغالي ماني إلي هدفة رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر فريق ليفربول في السيطرة علي مجريات الشوط الأول في محاولة لإضافة الهدف الثاني في المباراة.

وفي الدقيقة 29 ينقذ حارس ليفربول فريقة من هدف محقق بعد إنفراد تام من جانب مهاجم واتفورد.

ويضيف البرازيلي فيرمينيو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد صناهة رائعة من ميلنر وتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول علي واتفورد بهدف نظيف أحرزة ساديو ماني.