/656327/رئيس-اتحاد-الإذاعات-الإسلامية-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-المولد-النبوي-الشريف

بعث الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية..

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - سائلين المولى عز وجل أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

وأضاف رئيس اتحاد الإذاعات قائلًا: أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم وعلى شعبنا العظيم ووطننا الغالي مصـر وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الوزراء، في برقيته: يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصـالة عـن نفسـي، وبالإنابة عـن أعضـاء هيئـة الـوزارة، بـأخلص التهاني وأطيـب التمنيـات، بمناسبة حلـول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف مدبولي في برقيته لرئيس الجمهورية: وإننا يا سيادة الرئيس إذ نستقبل هذه المناسبة الجليلـة بكـل مشـاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبـة، والحكمـة الخالدة في إرسـاء قـيم الحق والعدل، والدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين، نسأل المولى عز وجل أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

الإفتاء توضح حكم إحياء ذكرى مولد الرسول

هذا وقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.