رئيس الأسقفية يهنئ المصريين بذكرى المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - وقال المطران سامى: فى هذه المناسبة نجدد تأكيدنا على الروابط الأخوية بيننا وبين المسلمين فى مصر وجميع أنحاء العالم. واختتم رئيس الأساقفة: نصلى لكى يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة.

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