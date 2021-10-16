وزير التموين: اكتشفنا بطاقة تحمل اسم الرئيس بمحافظة المنيا وألغيت فى حينه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ أن بدأت الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التى تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة، ولكن ليست من أحد أفراد العائلة.





وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا، أشار الدكتور على المصيلحى، إلى أنه تم اكتشاف ذلك، ووجد بالبطاقة الرقم القومى للرئيس وتم إلغاء البطاقة فى حينه. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دورى، وفى حالة وجود أى نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم، مضيفًا: "الجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع جميع القواعد ذات العلاقة".

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