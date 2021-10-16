مصر تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب اليونان جراء الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر، وفقا لبيان صحفى، وقوفها جنبًا إلى جنب مع اليونان لمواجهة هذه الفيضانات وما خلفته من خسائر، مُعربة عن الثقة في قدرة اليونان وشعبه الصديق على تجاوز تلك الظروف واحتواء تداعياتها.

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