/656328/جهود-أمنية-مستمرة-لمواصلة-الإرتقاء-بالمواقع-الشرطية-الخدمية-وتكريس-دعائم-الإهتمام-بحقوق-الإنسان

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن القاهرة للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين.

دوت الخليج

وتلقى شكواهم أثناء ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار_السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

قطاع الخدمات الطبية

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بقافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين المترددين على الأقسام والمنشآت الشرطية بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كفالة إحترام حقوق الإنسان

تستهدف تلك المرورات التأكد من كفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومراعاة مطابقة أماكن الإحتجاز للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوافر التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين والعمل على تدارك السلبيات وإزالة المعوقات والتأكيد على رجال الشرطة بإحداث التوازن بين تحقيق الأمن وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.