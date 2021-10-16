/656333/والد-ياسمين-صبري-بعد-رفضها-حضور-زفاف-شقيقها-قلب-ولدي-علي-حجر

أعرب الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، عن شعوره بالرضا والسعادة، بعدما أدى واجبه تجاه أولاده، متمنيًا أن يعامله أولاده بذات المعاملة الطيبة، لكنه وجد غير ذلك من ابنته الفنانة ياسمين صبري.

دوت الخليج يرصد تعليق والد الفنانة ياسمين صبري على تغيبها عن حفل زفاف شقيقها.

والد ياسمين صبري يهاجمها من جديد

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تزامنًا مع زفاف نجله: "أحلي حاجة في الدنيا، لما أب يحس أنه عمل واجبه ناحية ولاده.. ومهما كانت النتايج بعد كده فسعادة الأب لأنه ما قصرش مع حد فيهم بتخليه مرتاح حتي لو اللي عملته مش عاجب ولاده".

وتابع: "مهما تعمل كأب مش كفاية، واللي اتمناه أن ولادهم يعملوهم نفس المعاملة بعد تعبهم معاه.. فعلًا أمثلة مصرية دقيقية قلبي علي ولدي انفطر وقلب ولدي علي حجر.. مبروك لبلال وأريج".

رفض ياسمين صبري حضور حفل زفاف شقيقها

وسبق وأن شن الدكتور أشرف صبري، هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

ياسمين صبري تمتنع عن المباركة لشقيقها بمناسبة زفافه

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة".

وتابع: "وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

احتفال والد ياسمين صبري بحفل زفاف نجله بحضور نهال عنبر

احتفل والد الفنانة ياسمين صبري، أمس، بحفل زفاف نجله وشقيق الفنانة، بعدما صرح بامتناع الأخيرة عن حضور الحفل هي وأشقاؤها ووالدتها.

وظهر خلال الصور التي نشرها والد ياسمين صبري التي نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” نجله وعروسه، وكانت المفاجأة حضور الفنانة نهال عنبر حفل الزفاف.

ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

وعلى الصعيد الآخر، تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتتعاون ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.