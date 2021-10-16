/656335/خالد-الغندور-يثير-الجدل-بعد-إلغاء-هدف-صحيح-للزمالك-صور

إنتهت منذ لحظات مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني بنتيجة هدف نظيف لصالح نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”التحيكم في إفريقيا يلغي هدف سليم مليون في المئة للونش”.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

أحداث الشوط الأول

شهد شوط المباراة الأول بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني سجالاً كبيراً بين الفريقين حيث لم يتمكن أياً منهم من فرض سيطرتة علي مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 15 كانت أول خطورة نسبية من جانب فريق الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي ولكن يتدخل الدفاع وينقذ مرماة من الهدف الأول.

ثم شكل ابراهيم جوجوا الخطورة علي مرمي الزمالك في الدقيقة 30 بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار عارضة الحارس محمد أبو جبل.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وكان فريق نادي الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من التالي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.