/656336/النائب-خالد-بدوي-مشروعات-الإسكان-تساهم-في-التغلب-على-قضية-المناطق-العشوائية

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، تهدف إلي توفير سكن أمن للمواطن البسيط.

حياة كريمة

دوت الخليج يرصد تعليق النائب خالد بدوي بشأن افتتاح مشروعات الاسكان بديل المناطق غير الامنة

وأضاف النائب خالد بدوي، خلال بيان له، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجازا مشهودا في توفير مشروعات سكنية بديلة للمناطق الغير آمنة، وبتكلفة أقل، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير جودة البناء، مما ساهم في التغلب على قضية المناطق العشوائية.

تطوير العشوائيات

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن الدولة حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، مؤكدا أن المناطق غير الآمنة تحظي باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وتسعي للقضاء عليها نهائيا خلال الفترة القادمة.

قال الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.