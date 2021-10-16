خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر «تفاصيل»

التسجيل فى لقاح كورونا بمصر ، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الطريقة التى من خلالها الحصول على لقاح كورونا المستجد، بواسطة وزارة الصحة والسكان.

أولًا على الراغب فى الحصول تسجيل لقاح كورونا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة وذلك من خلال محرك البحث جوجل.

خطوات تسجيل في لقاح كورونا مصر

كما يمكن للراغبين الدخول على الموقع الخاص بتسجيل لقاح كورونا مباشرة من خلال الضغط هنــــــــا.

ثانيًا يجب على المواطن الراغب فى التسجيل والحصول على اللقاح أن يقوم بإدخال رقم الطلب وآخر 4 أرقام من الرقم القومي أو من خلال جواز السفر.

تابع خطوات التسجيل فى لقاح كورونا

وأيضًا يلزم الضغط على اختيار استفسار، ومعرفة الخطوات التالية، وثم تقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالراغب فى الكتابة.

وأيضًا فى حالة رغبة المواطن فى تحديد موعد جديد لتلقي اللقاح، ويتم اختيار إعادة التفعيل.

هذا وبالإضافة إلى أنه سيتم ظهور رسالة إعادة تفعيل طلبك نجاح، ومن ثم سيجري تحديد موعد لتلقي اللقاح.

تسجيل في لقاح كورونا مصر، سوف نعمل على مدار الأيام المقبلة متابعة كافة المستجدات المتعلقة بتلقى لقاح كورونا للمواطنين.