/656338/مرثا-محروس-تطوير-العشوائيات-محور-هام-لتنفيذ-خطة-الدولة-للاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى تعهد الرئيس بحياة كريمة للمصريين وبالفعل وهو ما ينفذه بتوفير سكن بديل لأهالينا القاطنين بالأماكن العشوائية الغير آمنة.

تطوير العشوائيات

وأعربت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن إعجابها الشديد بالتطورات السريعة في التنمية وجهود الدولة في مواجهة قضية العشوائيات، لافتة إلى أن هذا حق أساسي للمواطن فيجب أن يتمتع بكافة حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أنه محور هام في خطة الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن إعداد خطة إعادة تنظيم الدعم وصندوق تطوير العشوائيات.

وأكدت مرثا محروس، أن الدولة المصرية، قوية تسير علي خطي ناجحة وأضافت أن ما أظهرناه من تطوير عمراني جعل الأمم المتحدة والعالم يدعو للفخر من تحقيق إنجازات ذو نتائج فعالة تتماشي مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.