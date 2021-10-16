غدا..نائبا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضيفا فعالية نقابة المهندسين «نماذج مضيئة» على كلوب هاوس 

/656339/غدانائبا-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-ضيفا-فعالية-نقابة-المهندسين-نماذج-مضيئة-على-كلوب-هاوس

استكمالا لفعاليات الكلوب هاوس التى تجريها نقابة المهندسين لنماذجها المضيئة، تستضيف غدا الأحد الموافق ١٧ أكتوبر الساعه ٩ مساء لجنة الشباب بنقابة المهندسين العامة النائب المهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب ، والنائب المهندس محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد مشاركة نواب تنسيقية شباب الاحزاب فى فعالية نقابة المهندسين على كلوب هاوس

هذا وشارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة .

وشارك في الجلسات على مدار يومين ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط و العدل واتحاد عمال مصر .

ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد الي عقد مفتوح المدة ، وأيضاً المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وأجازة بأجر.

وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة .

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثلها بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ النائب عمرو عزت وكيلاً والنائبة نهى ذكي أمينًا للسر باللجنة .