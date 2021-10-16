/656340/النائب-أحمد-فتحي-افتتاح-الرئيس-السيسي-في-ملف-الإسكان-إنجازا-فريدا-يدعو-للفخر

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يهدف إلي استعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب احمد فتحي بشأن افتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة

الاسكان بديل المناطق غير الآمن

وأضاف فتحي ، خلال بيان له، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازا تاريخيا فريدا يدعو للفخر ويؤكد حرص القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

الاسكان الاجتماعي

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنقل ملايين المواطنين من مناظق غير أمنة إلى مناطق حضارية حديثة تليق بحقوق الإنسان المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.