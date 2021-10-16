جدة - نرمين السيد - وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهانى وأطيب التمنيات للرئيس بمناسبة حلول ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، نبى المحبة والسلام والرحمة، محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم).
وأضاف: "نسأل الله أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".
واختتم رئيس المجلس: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر ونعاهدكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصرى العظيم.. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الأعلى للإعلام " يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.