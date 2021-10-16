مدبولى يؤكد للمحافظين ضرورة إزالة كافة التعديات على فرعى النيل برشيد ودمياط

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعى النيل برشيد ودمياط، والتشديد على عدم السماح بأى تعد أو مخالفة على المجارى المائية، والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تقرير شهرى لرئيس الجمهورية، بموقف التعامل مع التعديات والمخالفات القائمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية استعداد المحافظات بشكل كامل للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، خاصة فى فصل الخريف، الذى يشهد تقلبات جوية، كما شدد على ضرورة إزالة أى معوقات فى مخرات السيول، وتطهير جميع مصارف الأمطار، والتأكد من توافر الفرق اللازمة وكذا المعدات للتعامل الفورى مع أى طارئ، والتنسيق الكامل فى التعامل مع هذه الأحداث بين الوزارات والجهات المعنية.

وفى سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم حاليا من موجة تضخمية، وزيادة فى الأسعار للسلع المختلفة، قائلا: "أتابع يوميا موقف توافر السلع، والحمد لله لدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية" مشددا على أنه لن يتم السماح لأى فرد بالتلاعب فى الأسعار، أو تخزين أى سلعة بهدف رفع أسعارها، مكلفا المحافظين بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة فى هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب فى الأسعار والضرب بيد من حديد على كل مخالف أو متلاعب.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمواجهة جائحة "كورونا"، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها حاليا كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة، وأن وزارة الصحة تتوسع حاليا فى توفير المراكز المتخصصة للتطعيم، مشددا أثناء حديثه للمحافظين: "يجب التأكد من تطعيم كل العاملين فى الجهات الإدارية التابعة لمحافظاتكم، وخلال فترة وجيزة لن يسمح بدخول أى موظف لم يتم تطعيمه، خاصة مع توافر اللقاحات، كما تجب زيادة حملات توعية المواطنين فى المحافظات المختلفة، بأهمية اللقاحات، لاسيما أن وزارة الصحة مستعدة لتوفير أى كميات مطلوبة من اللقاحات خلال هذه المرحلة".

من جانبها، قالت وزيرة الصحة والسكان إنه لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات، وبنهاية الشهر الجارى سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة، مشيرة إلى أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقى اللقاحات.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على الجهود المبذولة فى سبيل إتاحة اللقاحات للمواطنين بالتنسيق مع الوزارة، مضيفة أنه تمت زيادة عدد المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات، لافتة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء مراكز للقاحات فى المناطق التى يتردد المواطنون عليها بكثافة، مثل:المحاكم، وإدارات المرور، ومحطات المترو، والقطارات، وأمام المساجد والكنائس أيام الجمع والآحاد، كما سيتم توفير المراكز لأى محافظة تطلبها، فالهدف هو تطعيم المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مصر بدأت فى تصنيع اللقاحات وابتداء من الأسبوع المقبل، سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصينى، كما تم الاتفاق على بدء التصدير، معتبرة أن ذلك يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، متوجهة بالشكر لزملائها بالوزارة الذين بذلوا جهودا واسعة فى سبيل تحقيق ذلك الغرض.