رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء بمحافظتى الشرقية...

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، ومتابعة إحكام تنفيذ كافة محاور المنظومة، والعمل على تعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية بإستخدام مختلف الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية، قام الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بجولة تفقدية لأعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظتين، وذلك للتأكد ومتابعةانتظام العمل بالمنظومة ، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

وخلال الجولة تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز بقريتى الزنكلون وميت الفروماى بالزقازيق ، والتى تعد من النماذج الناجحه في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، والتعامل السليم مع تلك المخلفات من خلال جمعها وفرمها وكبسها وتحويلها لأعلاف يتم بيعها للمعالف والمزارع داخل الجمهورية.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الفرم والكبس لقش الارز داخل الأراضي الزراعية بنطاق المحافظتين، والتى تتم بإستخدام معدات الوزارة والمدعومة بإيجار رمزى دعما من وزارة البيئة لمتعهدى جمع وتدوير المخلفات الزراعية بالشرقيه، بالإضافة إلى تفقد اعمال الفرم والكبس بالفرامات التابعة لبعض الأهالي بقرية كفر أحمد جبران بمركز الزقازيق، وهو ما يؤكد زيادة وعي المزارعين بقيمة المخلفات ومدى الأهمية الاقتصادية لها.ويعكس نجاح وزارة البيئة فى مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، ويكلل المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية بالنجاح فى تحويل مشكلة حرق قش الأرز من أزمة إلى فرصة أقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات وايجاد فرص عمل للشباب وزيادة الدخل للمزراعين في مجال تدوير المخلفات الزراعية .