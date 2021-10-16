مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليونان إزاء ما تشهده...

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ١٦ أكتوبر ٢٠٢١، عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليونان الصديقة إزاء ما تشهده البلاد من فيضانات غزيرة أسفرت عن نزوح العشرات وخلفت خسائر مادية جسيمة.

وتؤكد مصر وقوفها جنبًا إلى جنب مع اليونان لمواجهة هذه الفيضانات وما خلفته من خسائر، مُعربة عن الثقة في قدرة اليونان وشعبه الصديق على تجاوز تلك الظروف واحتواء تداعياتها.