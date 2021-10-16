الزمالك يقترب من التأهل لدور المجموعات الأفريقي

اقترب نادي الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات الأفريقي، بعدما حقق فوزا مهما على نظيره توسكر الكيني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، ليضع الزمالك قدما في دور المجموعات انتظارا لمباراة العودة المقرر لها 22 أكتوبر الجاري في القاهرة.

وأحرز هدف المباراة المغربي أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في مرمي توسكر الكيني في الدقيقة 46 بعدما اخترق بن شرقي من الجبهة اليسري ووضع الكرة بخداع في مرمي توسكر معلنا تقدم الزمالك بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا.

وانتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وتوسكر الكيني بتعادل الفريقين سلبيا ، حيث بدأ فريق توسكر صاحب الأرض مباراة اليوم ضاغطا علي دفاعات الزمالك مع السيطرة علي منطقة وسط الملعب، في المقابل التزم لاعبو الزمالك بالاداء الدفاعي لامتصاص حماس البداية بالنسبة للاعبي توسكر.

ولم تشهد بداية المباراة أي خطورة علي مرمي الفريقين ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

نشط فريق الزمالك نسبيا في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول، واعتمد لاعبوه علي سرعات احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي لشن هجمات من الأطراف علي مرمي توسكر، الا ان دفاع الفريق الكيني كان يقظا وحال دون وصول الزمالك لهدفه وهو احراز هدف التقدم ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

حاول لاعبو الزمالك احراز هدف في الشوط الأول الا ان تأثير درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة كان واضحا علي مجهود لاعبي الزمالك ، بخلاف تركيز لاعبو توسكر في الشق الدفاعي.

واعتمد لاعبو الزمالك في نهاية الشوط علي الكرات الطولية لسيف الجزيري وبن شرقي وزيزو الا ان الثلاثي فشلوا في استغلال الفرص البسيطة التي حالت لهم لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الزمالك شوط الثاني ضاغطا ونجح بن شرقي في احراز هدف التقدم في الدقيقة 46 من اختراق رائع من الجبهة اليسري ، عقب الهدف نشط لاعبو الزمالك أكثر في محاولة لاحراز هدف ثاني يريح الاعصاب ويقلل من التوتر في مباراة العودة المقرر لها 22 أكتوبر الجاري في القاهرة، في المقابل حاول لاعبو توسكر احراز هدف التعادل ولكن يقظة دفاع الزمالك حالت دون تعادل الفريقين ليحافظ الزمالك علي تقدمه بهدف بن شرقي في الدقيقة 60.

حاول لاعبو توسكر احراز هدف التعادل الا ان دفاع الزمالك كان بالمرصاد لجميع محاولات الفريق الكيني، وفي الدقيقة 62 يحرز محمود الونش هدفا من رأسية رائعة الا ان الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف.

ونجح لاعبو الزمالك في احتواء حماس لاعبو توسكر الكيني حتي نهاية المباراة ، ليحقق الزمالك فوزا مهما بهدف نظيف.