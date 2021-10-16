يورجن كلوب: محمد صلاح الأفضل في العالم حالياً

/656341/يورجن-كلوب-محمد-صلاح-الأفضل-في-العالم-حاليا

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن مستوي الفرعون المصري محمد صلاح خلال الفترة الحالية خاصة بعد تسجيلة هدفاً في مباراة اليوم أمام واتفورد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كلوب: "لا زال الطريق طويلًا، نحتاج أن يكونوا اللاعبين بهذه الجاهزية، لكي نستمر بمحاولة تحقيق أحلامنا."

وواصل: "صلاح بالقمة الان. انه لاعب كبير جدًا".

‏وأضاف: "لن اتحدث عن ميسي ورونالدو وماقدماه بكرة القدم، بالوقت الراهن لايوجد أحد افضل من محمد صلاح وهذا واضح".

‏وأختتم: "محمد صلاح الأفضل بالعالم حاليًا.

وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام واتفورد ضمن فعاليات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

شهدت بداية الشوط الأول ضغط واستحواذ كبيرمن جانب لاعبي ليفربول من أجل حسم اللقاء مبكراً وإحراز هدف التقدم.

ومع الدقائق الخمس الأولي سدد الفرعون المصري محمد صلاح كرة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن يرفع الحكم رايتة معلناً وقوع اللاعب ساديو ماني في التسلل.

وفي الدقيقة 9 تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل أول أهداف الريدز في المباراة بعد صناعة رائعة من محد صلاح ليصل السنغالي ماني إلي هدفة رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر فريق ليفربول في السيطرة علي مجريات الشوط الأول في محاولة لإضافة الهدف الثاني في المباراة.

وفي الدقيقة 29 ينقذ حارس ليفربول فريقة من هدف محقق بعد إنفراد تام من جانب مهاجم واتفورد.

ويضيف البرازيلي فيرمينيو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد صناهة رائعة من ميلنر وتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول علي واتفورد بهدف نظيف أحرزة ساديو ماني.

وكان فريق ليفربول قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كليهير

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح –فيرمينو – ساديو ماني.