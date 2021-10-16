كارتيرون: واجهنا فريقا قويا ومنظما .. وفخور باللاعبين

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن اللقاء كان صعبا، الزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، موضحا أن الأجواء كانت صعبة في كينيا خاصة وأن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في مصر.

وأوضح كارتيرون أن الزمالك تغلب على بطل الدوري الكيني، والفريق الأبيض كان سبق وخسر من جورماهيا من قبل في الكونفدرالية برباعية مقابل هدفين، مضيفا أنه فخور باللاعبين والفوز على توسكر رغم الظروف التي واجهت الزمالك.

وشدد المدير الفني على أن مباراة العودة ليست سهلة، وفريقه سيخوض لقاء العودة ببرج العرب بأفضل تشكيل ممكن من أجل حسم الفوز والتأهل لدور المجموعات، مضيفا أن الفوز بهدف على بطل الدوري الكيني نتيجة جيدة، خاصة وأن اللاعبين الدوليين انضموا للزمالك مؤخرا وكانوا يعانون من حالة إجهاد.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

تمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

أحداث الشوط الأول

شهد شوط المباراة الأول بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني سجالاً كبيراً بين الفريقين حيث لم يتمكن أياً منهم من فرض سيطرتة علي مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 15 كانت أول خطورة نسبية من جانب فريق الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي ولكن يتدخل الدفاع وينقذ مرماة من الهدف الأول.

ثم شكل ابراهيم جوجوا الخطورة علي مرمي الزمالك في الدقيقة 30 بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار عارضة الحارس محمد أبو جبل.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وكان فريق نادي الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من التالي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري