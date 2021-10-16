/656344/ممثل-الأغلبية-يهنئ-النائب-شريف-الجبلي-لفوزه-بمنصب-نائب-رئيس-اللجنة-التنفيذية-لاتحاد-البرلمانات-الأفريقية

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية ،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الأفريقية عن مجموعة شمال أفريقيا.

دوت الخليج يرصد تهنئة ممثل الاغلبية للنائب شريف الجبلي بشأن توليه منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الأفريقية عن مجموعة شمال أفريقيا

وأضاف المهندس أشرف رشاد الشريف، “إنجاز جديد تحصده الدولة المصرية ممثلةً في نوابها الأجلاء؛ لتؤكد ريادتها وزعامتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأختتم ممثل الأغلبية، كل الدعم لهما في هذه المهمة التاريخية، وكل التحية والتقدير لشخصهما الكريمين على ثقة أعضاء الاتحاد”.

هذا وفاز النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس الاتحاد البرلمانى الإفريقيى، لمجموعة الشمال.

جاء ذلك استكمالا لجهود الوفد البرلماني المصري في جيبوتي برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصري وعضوية النائب عمرو هندي وكيل اللجنة والنائبة رشا ابوشقرة أمين سر اللجنة حيث فازت مصر بمنصب نائب رئيس اتحاد البرلمان الافريقي لمجموعة الشمال متمثلة قي النائب دكتور مهندس شريف الجبلي.

وكانت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب قد فازت أيضا بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي، حيث أن رشا أبو شقرة حققت الفوز بعدد 80% من الأصوات مقابل 20% لنائبة مالي، بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.​