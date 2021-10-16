أخبار مصرية

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزور محافظة أسوان 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

/656347/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تزور-محافظة-أسوان

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة محافظة أسوان،  وكان في استقبالهم أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة تنسيقية شباب الاحزاب لاسوان 

d2a70528a4.jpg

 

 

رمز الصداقة السوفيتية باسوان 

زار الوفد  السد العالي، بالإضافة الي زيارة رمز الصداقة المصرية السوڤيتية، الذي يعد أحد أهم المزارات السياحية الشهيرة بأسوان، وتم بناؤه كرد للجميل من مصر للإتحاد السوفيتي الذي أقرض مصر في بناء مشروع القرن الماضي السد العالي.

511b5e6821.jpg

 

 

d39f535eac.jpg

 

 

41e501da62.jpg

 

 

0bccda036d.jpg

 

 

af7d8a1c18.jpg

 

 

b436d0d7e4.jpg

 

 

1b1f820d29.jpg

 

 

464fdb2682.jpg

 

 

e1c4ffba59.jpg

 

 

1f1822217c.jpg

 

 

9ad03316ae.jpg

 

 

af5b40952d.jpg

 

 

3e03ca4a76.jpg

 

 

e52247ae9a.jpg

 

 

تنسيقية شباب الاحزاب فى زيارة لاسوان 

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصعب أمين المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو درويش، والنائب أحمد رمزي، والنائبة راجية الفقي ، أعضاء مجلس النواب،  والنائب محمد السباعي ، والنائب أكمل نجاتي أعضاء مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطى المتحدث الإعلامي للتنسيقية، وأحمد القصير عضو التنسيقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزور محافظة أسوان  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا