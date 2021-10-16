/656349/الصحة-تستجيب-لتنسيقية-شباب-الأحزاب-وتوفر-سيارات-إسعاف-لأهالي-قرى-جنوب-البحر-الأحمر-وحلايب-وشلاتين

استجابت وزارة الصحة للشكوى التي تقدمت بها النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود سيارات إسعاف في قرى الجاهلية وسوهين بحلايب وشلاتين، وعدم وجود أي خدمات طبية مما يجعلهم يضطرون للتوجه إلى الغردقة ومحافظة أسيوط وذلك على نفقتهم الخاصة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استجابة الصحة للتنسيقية بشأن عدم وجود سيارات إسعاف في قرى الجاهلية وسوهين بحلايب وشلاتين

حيث أصدرت الوزارة اليوم توجيه للدكتور محمد جابر مدير عام الإدارة الصحية بالبحر الأحمر لتوفير سيارات الإسعاف.

ومن جانبهم وجه أهالي هذه القرى الشكر والتقدير والاحترام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهدهم لخدمة الأهالي في جنوب البحر الأحمر وشلاتين وحلايب.

استكمالا لفعاليات الكلوب هاوس التى تجريها نقابة المهندسين لنماذجها المضيئة، تستضيف غدا الأحد الموافق ١٧ أكتوبر الساعه ٩ مساء لجنة الشباب بنقابة المهندسين العامة النائب المهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب ، والنائب المهندس محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

هذا وقام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة محافظة أسوان، وكان في استقبالهم أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية.

زار الوفد السد العالي، بالإضافة الي زيارة رمز الصداقة المصرية السوڤيتية، الذي يعد أحد أهم المزارات السياحية الشهيرة بأسوان، وتم بناؤه كرد للجميل من مصر للإتحاد السوفيتي الذي أقرض مصر في بناء مشروع القرن الماضي السد العالي.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصعب أمين المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو درويش، والنائب أحمد رمزي، والنائبة راجية الفقي ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد السباعي ، والنائب أكمل نجاتي أعضاء مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطى المتحدث الإعلامي للتنسيقية، وأحمد القصير عضو التنسيقية.