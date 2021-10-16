أيمن سليم عن حضور راقصات بمهرجان الجونة: «شئ مهين ومهزلة»

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سخر المؤلف المصري أيمن سليم من دعوة راقصات أجانب لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، دون دعوة الراقصة صافينار.

دوت الخليج يرصد تعليق المؤلف أيمن سليم على حضور راقصات أجانب مهرجان الجونة السينمائي.

كتب سليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "دول ٣ راقصات فى مهرجان الجونة السينمائي، شئ مهين جدًا و حقيقى اللى بيحصل ده مهزلة بكل المقاييس ، إشمعنا صافينار مايجلهاش دعوة و لا هو خيار و فقوس".

أيمن سليم يهاجم رامي جمال

وسبق وأن شن أيمن سليم هجومًا واسعًا على المطرب رامي جمال، بسبب رسالته الساخرة لزوجته في عيد ميلادها، مؤكدًا أن معايدته لم تمت للكوميديا بصلة.

أيمن سليم يستنكر معايدة رامي جمال لزوجته

كتب سليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ايه الروشنة فى إن مطرب باحث عن التريند يعايد مراته فى عيد ميلادها بكلام زى ذكرى الزلزال و برق و رعد، و بفكر أطلقك و الحمدلله إننا ماخلفناش عشان كنا هنخلف المسيخ الدجال.. أعوذ بالله".

وتابع مستنكرًا حديثه قائلًا: "أنا مش فاهم ايه الكوميدى فى كده و فين الروشنة و حس الفكاهة يعنى، حتى المناسبات الحلوة النادرة لقينا ناس ممكن تشوهها بكلام بايخ و مجليط و يكأننا بنهزر".

السيرة الذاتية لأيمن سليم

أيمن سليم، مؤلف مصري بدأ حياته صحفى فى عدد من الجرائد المطبوعة ثم انتقل إلى إعداد البرامج التليفزيونية و الإذاعية ، ثم اتجه إلى تأليف السيناريو و بدأ بمسلسل « حواديت الشانزليزيه» و قام بتأليف بعض الأفلام القصيرة مثل « أحلى من الطلاق».

يذكر أن، مسلسل «حواديت الشانزليزيه» بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، داليا مصطفى، مى سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، دانا حمدان، أحمد جمال سعيد، عمر الشناوى، ندا عادل، منة جلال، وتأليف أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي.