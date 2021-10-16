/656352/خلال-أسبوع-ضبط-508-عناصر-شديدة-الخطورة-فيديو

نشرت وزارة الداخلية «فيديو»، يوضح تفاصيل حملات أمنية موسعة انطلقت في جميع محافظات الجمهورية ونجح رجال الظل بالأجهزة الأمنية في تحقيق نتائج إيجابية استهدفت الخارجين عن القانون والوصول لمرحلة الانضباط الكامل للشارع المصري.

دوت الخليج

وخلال أسبوع، نجحت في القبض على 508 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم "303 قطع سلاح نارى- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، وضبط 1532 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 649790 حكما قضائيا.

تفاصيل جهود وزارة الداخلية في أسبوع

ونجحت مكافحة المخدرات- خلال أسبوع- من ضبط 1916 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (2114) متهم، بحوزتهم 818 كيلو بانجو و42 كيلو هيروين ، و329,575 ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال، وقدرت قيمة الممتلكات بقرابة 80 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ33 مليون جنيه.

مباحث الكهرباء

وتمكنت مباحث الكهرباء من ضبط 72231 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 64,345,341 جنيه.

ضبط 2060 قضية فى مجال التهرب الضريبى ونجحت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي في ضبط 2060 قضية فى مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 3٫294٫589٫474 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها"، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6٫363٫188 جنيه.

قضايا الأموال العامة

قضايا الأموال العامة وأثمرت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط 45 قضية فى مجال مكافحة جرائم "النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام- الاحتيالات المصرفية - غسل الأموال- الكسب غير المشروع" بقيمة إجمالية بلغت 211,260,848 جنيها.

وفى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، تم ضبط 2183 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 12784 أرجيلة، وغلق 8868 محلا مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 67413 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 67158 شخصا.