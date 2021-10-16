ساديو ماني: أنا سعيد لفيرمينو أكثر من محمد صلاح

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تحدث السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجلبيزي عن أداء زملائة بالفريق محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وذلك عقب نهاية مباراة الفريق أمام واتفورد والتي إنتهت بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ماني :"لقد سيطرنا بقوة ولعبنا بشكل جيد وسريع جدًا وخلقنا عدة فرص وسجلنا خمسة اهداف جميلة بالنهاية واستحقينا الفوز تمامًا".

‏وأضاف: "نعرف كلاوديو رانييري جيدًا من وقته مع ليسترسيتي لكن كنا مركزين على أنفسنا وكيف يمكننا تقديم اداء صعب عليهم ولقد اظهرنا ذلك بعد العمل الجاد".

‏وواصل: "عندما وصلت للبريميرليغ لم اكن اخطط لتسجيل 100 هدف بل اردت التسجيل وحسب لذا اشعر بالفخر لوصولي لمائة هدف بالدوري الممتاز".

‏وأردف: "هدف صلاح ضد السيتي أفضل من هدفه اليوم".

‏وتابع: "صلاح واحد من أفضل اللاعبين بالعالم واظهر ذلك اليوم".

‏وزاد: "فيرمينو من أفضل اللاعبين بالعالم".

‏وعلل: "انا سعيد لصلاح وفيرمينو لكني سعيد اكثر لفيرمينو".

‏وأختتم: "انا سعيد لفيرمينو أكثر لانه سجل هاتريك وعانى من وقت صعب وانا سعيد جدًا له.

محمد صلاح

وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام واتفورد ضمن فعاليات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

شهدت بداية الشوط الأول ضغط واستحواذ كبيرمن جانب لاعبي ليفربول من أجل حسم اللقاء مبكراً وإحراز هدف التقدم.

ومع الدقائق الخمس الأولي سدد الفرعون المصري محمد صلاح كرة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن يرفع الحكم رايتة معلناً وقوع اللاعب ساديو ماني في التسلل.

وفي الدقيقة 9 تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل أول أهداف الريدز في المباراة بعد صناعة رائعة من محد صلاح ليصل السنغالي ماني إلي هدفة رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر فريق ليفربول في السيطرة علي مجريات الشوط الأول في محاولة لإضافة الهدف الثاني في المباراة.

وفي الدقيقة 29 ينقذ حارس ليفربول فريقة من هدف محقق بعد إنفراد تام من جانب مهاجم واتفورد.

ويضيف البرازيلي فيرمينيو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد صناهة رائعة من ميلنر وتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول علي واتفورد بهدف نظيف أحرزة ساديو ماني.