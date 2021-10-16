البابا تواضروس يلتقى مجمع كهنة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وألقى قداسته كلمة حملت عنوان "ّمن له أذنان للسمع فليسمع" ثم جرت مناقشات خاصة بعدد من الأمور الرعوية، أجاب خلالها قداسة البابا على استفسارات الآباء فى هذا السياق.
كان قداسة البابا قد منح رتبة القمصية لـ 15 كاهنًا من كهنة الإسكندرية، ضمن صلوات القداس الذى تولى خدمته بالكاتدرائية المرقسية.
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