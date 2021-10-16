/656359/رمضان-عبدالمعز-يظهر-بحلوى-المولد-على-الهوا-ردا-على-فتاوى-التحريم-فيديو

ظهر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، بحلوى المولد، على الهواء، وذلك ردا على فتاوى التحريم، التى تصدر عن السلفيين.

دوت الخليج

وقال عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "شرف عظيم وبركة سيدنا النبى كلها خير، وأى حاجة فيها سيرة سيدنا النبى فيها بركة وخير، الله أراد بنا خيرا أنه أكرمنا برسول الله”.

رمضان عبدالمعز يظهر بحلوى المولد على الهوا ردا على فتاوى التحريم

وتحدث الداعية عبدالمعز، عن سبب تسمية حلقة اليوم « يا بركة رسول الله»، قائلًا:” وأنا داخل قابلت الاعلامية المتميزة الأستاذة سناء منصور، وعلمتني على حلوى المولد، قولت والله لاطلع بها الهوا، عشان نفرح بمولد سيدنا النبى، ونرد على الناس اللى عاوزه تنكد على نفسها وتنكد علينا بفتاة تحريم الاحتفال بمولد الرسول".

وتابع:” كل حاجة من سيدنا النبي بركة، والبركة تعني النماء والزيادة».