محمد عضلات: بتناول 6 وجبات يوميا.. وبفطر فراخ مع فول وطعمية «فيديو»

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شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تريند جديد يحمل أسم «أكبر عضلة في مصر» وذلك لشخص يدعى محمد من منطقة بولاق الدكرور أشتهر بكونه أكبر العضلات في مصر وتحدى الجميع بشكل واضح، الأمر الذي لقى تداولاا كبير على منصات التواصل.

وقال محمد والمعروف إعلاميا بصاحب أكبر عضلة في مصر : " اللي يعرف يعمل العضلات دي ، وشكلي عاجبني كدة، وعرض دراعي أكبر من أي شخص في مصر وطولها بيصل لـ 70 سم".

وتابع لـ دوت الخليج :" مع إحترامي للشحات مبروك والبيج رامي، أنا أكبر دراع في مصر ومحدش يقدر يواجهني وأنا حاليا بنافس على المستوي العالمي والإفريقي، وعندي جيم ومكتبي الخاص بعد جهد كبير".

محمد عضلات: بتناول 6 وجبات يوميا.. وبفطر فراخ مع فول وطعمية

وواصل : " أنا بنتظر المساعدة من كل أحبابي وأصدقائي ، وبقول للشباب الصغيرة بلاش تأخدوا هرمونات وأنتوا مش عارفينها، وأنا بفطر فرخة مع فول وطعمية عادي وحالتي ميسورة والحمد الله".

وأختتم : " في الغذاء بعتمد على الأرز والفراخ ، وفي العشاء بعتمد على السلطات وغيرها، وأنا على موعد في دبي إن شاء الله لإفتتاح جيم جديد بدعوة خاصة".

وأضاف : "بصحى الساعة 9 الصبح ، بشرب شاي على الصبح بشكل طبيعي وهي دنيا عادية جدا، وبفطر فراخ وفول وطعمية بشكل طبيعي زي أي مصري، وبتناول 6 وجبات يوميا".