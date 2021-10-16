/656363/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب--مشروعات-الإسكان-تساهم-في-التغلب-على-قضية-المناطق-العشوائية-وتؤكد-حرص-الدولة-على-توفير-حياة-كريمة-للمواطنين

أكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يؤكد أن الدولة نفذت خطة محكمة للقضاء علي المناطق الغير آمنة، تؤكد حرص الرئيس السيسي والقيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.

النائب أحمد فتحي: افتتاح الرئيس السيسي في ملف الإسكان إنجازا فريدا يدعو للفخر

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يهدف إلي استعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.

وأضاف فتحي ، خلال بيان له، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازا تاريخيا فريدا يدعو للفخر ويؤكد حرص القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنقل ملايين المواطنين من مناظق غير أمنة إلى مناطق حضارية حديثة تليق بحقوق الإنسان المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.

النائب خالد بدوي: مشروعات الإسكان تساهم في التغلب على قضية المناطق العشوائية

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، تهدف إلي توفير سكن أمن للمواطن البسيط.

وأضاف بدوي، خلال بيان له، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجازا مشهودا في توفير مشروعات سكنية بديلة للمناطق الغير آمنة، وبتكلفة أقل، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير جودة البناء، مما ساهم في التغلب على قضية المناطق العشوائية .

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن الدولة حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، مؤكدا أن المناطق غير الآمنة تحظي باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وتسعي للقضاء عليها نهائيا خلال الفترة القادمة.

النائب علاء مصطفي: مشروعات تطوير العشوائيات تهدف إلي توفير حياة كريمة

قال علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يكشف حجم الجهد الكبير المبذول في ملف تطوير العشوائيات.

وأضاف مصطفي، خلال بيان له، أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياه كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على العشوائيات وذلك تنفيذًا لرؤيتها الإستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني هذه المناطق.

ولفت النائب علاء مصطفي، أن الدولة تبذل جهود كبيرة ايضا للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة.

مرثا محروس: تطوير العشوائيات محور هام لتنفيذ خطة الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى تعهد الرئيس بحياة كريمة للمصريين وبالفعل وهو ما ينفذه بتوفير سكن بديل لأهالينا القاطنين بالأماكن العشوائية الغير آمنة.

وأعربت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن إعجابها الشديد بالتطورات السريعة في التنمية وجهود الدولة في مواجهة قضية العشوائيات، لافتة إلى أن هذا حق أساسي للمواطن فيجب أن يتمتع بكافة حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أنه محور هام في خطة الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن إعداد خطة إعادة تنظيم الدعم وصندوق تطوير العشوائيات.

وأكدت مرثا محروس، أن الدولة المصرية، قوية تسير علي خطي ناجحة وأضافت أن ما أظهرناه من تطوير عمراني جعل الأمم المتحدة والعالم يدعو للفخر من تحقيق إنجازات ذو نتائج فعالة تتماشي مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.