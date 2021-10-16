/656355/طارق-نصير-يشيد-بدور-البرلمان-العربي-ومساندته-لمصر-والسودان-فى-الحفاظ-على-أمنهم-المائي

اشاد اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ،و عضو البرلمان العربي بدور البرلمان العربي، ووقوفه بجانب الدول العربية الشقيقه في جميع المحافل وتأكيد مساندته بجانب مصر والسودان ورفضة التام بالمساس باي شكل من الاشكال.

البرلمان العربي

دوت الخليج يرصد تعليق حزب حماة الوطن بشأن دور البرلمان العربي

جاء ذلك اثناء كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريغي الثالث

حقوق مصر المائية

قال اللواء طارق نصير، أن البرلمان العربي يطالب اثيوبيا بعدم اتخاذ اي اجراءات احاديه تلحق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان ياتي هذا من منطلق حرص البرلمان العربي وإيمانه الكامل باهميه التوصل الى اتفاق عادل بشان ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح جميع الاطراف ولا يلحق الضرر باى طرف

مؤكدا علي ان اي موقف أحادي من جانب إثيوبيا سيزيد في تعقيد الازمه ويدعوها الى الانخراط بجديه و باراده سياسيه صادقه في المسار الافريقي التفاوض وذلك بهدف التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضه على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الامن

واشار اللواء طارق نصير الي ان البرلمان العربي يرحب بالبيان الرئاسي الصادر من مجلس الامن الدولي الذي صدر مؤخرا فى هذا الشأن من خلال مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين والذي يشجع مصر والسودان واثيوبيا على استئناف المفاوضات بشان سد النهضه في إطار المسار التفاوض الذي يقوده رئيس الاتحاد الافريقي

واختتم اللواء طارق نصير كلمتة في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريغي الثالث أن البرلمان العربي سيظل احد الأجنحة المكملة للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية