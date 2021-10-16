علي معلول يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك الحرس الوطني «فيديو»

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تمكن علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء، أمام الحرس الوطني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر هذا الهدف هو الأول للنادي الأولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلي النيجر لمواجهة الحرس الوطني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

هدف علي معلول في الحرس الوطني

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.