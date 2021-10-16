مؤلف مصري ساخرًا من إطلالة حسن أبو الروس: «لابس فستان دينا الشربيني»

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دوت الخليج يرصد سخرية المؤلف أيمن سليم من الفنان حسن أبو الرؤس.

حسن أبو الروس بملابس شبه نسائية

نشر سليم صورة أبو الروس بملابس تصوير الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها متسائلًا بسخرية: "هو لابس ليه فستان دينا الشربينى؟".

حسن أبو الروس يتلقى انقادات لازعة بسبب إطلالته بكليب فلتت مني

كما تداول رواد السوشيال ميديا الصورة، وجعلوه محط للسخرية، موجهن له انتقادات لازعة بسبب إطلالته شبه النسائية.

هذا وقد سخر أيمن سليم، أيضًا، من دعوة راقصات أجانب لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، دون دعوة الراقصة صافينار.

كتب سليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "دول ٣ راقصات فى مهرجان الجونة السينمائي، شئ مهين جدًا و حقيقى اللى بيحصل ده مهزلة بكل المقاييس ، إشمعنا صافينار مايجلهاش دعوة و لا هو خيار و فقوس.

أيمن سليم يهاجم رامي جمال

وسبق وأن شن أيمن سليم هجومًا واسعًا على المطرب رامي جمال، بسبب رسالته الساخرة لزوجته في عيد ميلادها، مؤكدًا أن معايدته لم تمت للكوميديا بصلة.

أيمن سليم يستنكر معايدة رامي جمال لزوجته

كتب سليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ايه الروشنة فى إن مطرب باحث عن التريند يعايد مراته فى عيد ميلادها بكلام زى ذكرى الزلزال و برق و رعد، و بفكر أطلقك و الحمدلله إننا ماخلفناش عشان كنا هنخلف المسيخ الدجال.. أعوذ بالله".

وتابع مستنكرًا حديثه قائلًا: "أنا مش فاهم ايه الكوميدى فى كده و فين الروشنة و حس الفكاهة يعنى، حتى المناسبات الحلوة النادرة لقينا ناس ممكن تشوهها بكلام بايخ و مجليط و يكأننا بنهزر".

السيرة الذاتية لأيمن سليم

أيمن سليم، مؤلف مصري بدأ حياته صحفى فى عدد من الجرائد المطبوعة ثم انتقل إلى إعداد البرامج التليفزيونية و الإذاعية ، ثم اتجه إلى تأليف السيناريو و بدأ بمسلسل « حواديت الشانزليزيه» و قام بتأليف بعض الأفلام القصيرة مثل « أحلى من الطلاق».