/656360/النائب-علاء-مصطفي-مشروعات-تطوير-العشوائيات-تهدف-إلي-توفير-حياة-كريمة

قال علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يكشف حجم الجهد الكبير المبذول في ملف تطوير العشوائيات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء مصطفي بشأن افتتاح الاسكان البديل للمناطق غير الآمنة

تطوير العشوائيات

وأضاف مصطفي، خلال بيان له، أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياه كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

السكن الآمن

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على العشوائيات وذلك تنفيذًا لرؤيتها الإستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني هذه المناطق.

ولفت النائب علاء مصطفي، أن الدولة تبذل جهود كبيرة ايضا للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة.

ستكمالا لفعاليات الكلوب هاوس التى تجريها نقابة المهندسين لنماذجها المضيئة، تستضيف غدا الأحد الموافق ١٧ أكتوبر الساعه ٩ مساء لجنة الشباب بنقابة المهندسين العامة النائب المهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب ، والنائب المهندس محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

هذا وقام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة محافظة أسوان، وكان في استقبالهم أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية.

زار الوفد السد العالي، بالإضافة الي زيارة رمز الصداقة المصرية السوڤيتية، الذي يعد أحد أهم المزارات السياحية الشهيرة بأسوان، وتم بناؤه كرد للجميل من مصر للإتحاد السوفيتي الذي أقرض مصر في بناء مشروع القرن الماضي السد العالي.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصعب أمين المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو درويش، والنائب أحمد رمزي، والنائبة راجية الفقي ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد السباعي ، والنائب أكمل نجاتي أعضاء مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطى المتحدث الإعلامي للتنسيقية، وأحمد القصير عضو التنسيقية.