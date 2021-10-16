/656361/النائبة-فاطمة-سليم-الدولة-نفذت-خطة-محكمة-للقضاء-علي-المناطق-الغير-آمنة

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يؤكد أن الدولة نفذت خطة محكمة للقضاء علي المناطق الغير آمنة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة فاطمة سليم بشأن افتتاح مشروعات الاسكان البديل للمناطق غير الآمنه

القضاء على العشوائيات

وأضاف فاطمة سليم، خلال بيان لها، أن مشروعات الإسكان البديلة عن المناطق الغير آمنه خطوة هامة حافظت على المظهر الحضاري للشوارع والمدن، فضلا عن أنها ساهمت في القضاء على مشكلة العشوائيات وعملت على تقليل معدل حوادث انهيار العقارات.

مشروعات الإسكان

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن المشروعات الإسكانية تعتبر نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.