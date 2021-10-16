/656362/الشوط-الأول-معلول-يتقدم-للأهلي-من-ركلة-جزاء-على-الحرس-الوطني

أنتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني النيجري بنتيجة هدف مقابل لاشيئ أحرزة التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت بداية الشوط الأول إهتزاز في مستوي فريق النادي الأهلي واستحواذ نسبي من جانب نادي الحرس الجمهوري ولكن دون خطورة علي المرمي.

ثم سرعان ما أستعاد الأهلي سيطرتة علي أحداث المباراة وشكل خطورة علي مرمي الحرس الجمهوري عن طريق كهربا ومحمد شريف.

وفي الدقيقة 17 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح اللاعب محمد شريف بعد عركلة من حارس مرمي الحرس الوطني.

ويدخل اللاعب علي معلول لتسديد ركلة الجزاء ليضعها علي يمين الحارس ببراعة وتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيئ.

وحاول النادي الأهلي مضاعفة النتيجة بإحراز الهدف الثاني ولكن فشل لاعبوة في ترجمة الفرص داخل الشباك لينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الأهلي بنتيجة هدف نظيف أحرزة اللاعب علي معلول.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا.

وتضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

غيابات الأهلي

تشهد قائمة الأهلي ضد الحرس الوطني غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدي أفشة نظراً لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب مصر وليبيا الأخيرة.

فيما يغيب الرباعى المنضم للأهلى الصيف الجارى، ميكيسونى وبيرسى تاو وحسام حسن وكريم فؤاد ومعه الثنائى العائد من الإعارة أحمد عبد القادر وعمار حمدى لعدم القيد فى القائمة الأفريقية الأولى.