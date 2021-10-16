/656364/النائبة-سناء-السعيد-افتتاح-الرئيس-للاسكان-الاجتماعي-بحدائق-أكتوبر-يؤكد-اهتمام-الدولة-بالفئات-الأولى-بالرعاية-والارتقاء-بمعيشة-المواطن

قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للاسكان الاجتماعي بحدائق ٦ أكتوبر للسكن البديل بالمناطق غير الآمنةً، يعد انجازا يحسب للدولة في مجال الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية والقضاء علي العشوائية والارتقاء بمعيشة المواطن وأن يحيا عيشة كريمة وتوفير سكن مناسب له ولأسرته.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة سناء السعيد بشأن افتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة

القضاء على العشوائيات

وأضافت النائبة سناء السعيد، في تصريحات صحفية، أن افتتاح اليوم للواحدات السكنية المجهزة كاملة للسكن البديل بالمناطق غير الآمنةً، يجعلنا نتفاءل بمستقبل أفضل لكل فئات المجتمع وبالأخص محدوي الدخل ومن هم بالمناطق العشوائية والارتقاء بحياتهم وتوفير الأماكن التي بها رعاية صحية ومدارس وكل الخدمات المطلوبة لخدمة المواطنين.

المناطق غير الآمنه

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.