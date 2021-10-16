/656365/فلتت-مننا-في-الجونة-وصلة-رقص-مثيرة-تجمع-حسن-أبو-الروس-بدينا-الشربيني

أثار الفنان المصري حسن أبو الروس جدلًا واسعًا بسبب وصلة رقص جمعته بالنجمة دينا الشربيني من فيديو كليب «فلتت مني» الذي طرحها على هامش فاعليات انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم افتتاحه أمس الأول.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارها الفنان حسن أبو الروس بسبب رقصه مع دينا الشربيني.

حسن أبو الروس يروج لأغنية فلتت مني

طرح أبو الروس مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، للترويج لفيديو كليب «فلتت مني».

أغنية فلتت مني ثاني أعمال دينا الشربيني كمودل

وتعد أغنية “فلتت مني”، ثاني أعمال دينا الشربين كموديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.

واعتمدت دينا الشربيني في كلا الأغنيتين، على الظهور بالإطلالة الصيفية التي تناسب شاطئ البحر، وأجواء الصيف والسفر التي تتوافق مع طريقتها في الرقص، باختلاف شكل الأزياء التي ارتدتها.

دينا الشربيني برفقة حسن أبو الرووس بالجونة

ومن ناحية أخرى، شاركت الشربيني الجمهور استعدادتها لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان حسن أبو الرووس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرا فيها الثنائي من داخل السيارة، وعلقت عليها دينا قائلة: "فلتت مني.. في الطريق للجونة".

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

وشهد حفل افتتاح المهرجان عدد كبير من النجوم علر رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.