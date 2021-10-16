/656370/النائبة-مى-رشدى-الدولة-وضعت-ملف-الإسكان-على-رأس-أولوياتها-للتخلص-من-المناطق-الغير-آمنة

أشادت النائية مي رشدي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، مؤكدة أن الدولة وضعت ملف الإسكان على رأس أولوياتها للتخلص من العشوائيات والمناطق الغير آمنة.

دوت الخليج يرصد تعليق مي رشدي بشأن الاسكان فى المناطق غير الآمنة

الاسكان غير الآمن

وأضافت مي رشدي ، خلال بيان لها، أن ملف الإسكان شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، والدليل على ذلك الافتتاحات العظيمة التي تتم يوما بعد يوم في جميع أنحاء الجمهورية، موضحة أنه تم تجهيز وحدات سكنية لإعادة تسكين جميع سكان تلك المناطق بمواقع بديلة أمنة وبها كافة الاحتياجات الأساسية ومجهزة بالكامل.

العشوائيات

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن ما حققته الدولة المصرية من مشروعات سكنية هو بمثابة المعادلة الصعبة وخاصة الاستمرار في تنفيذ المشروعات في ظل جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاديات دول العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.