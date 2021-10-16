الرئيس السيسي يهدى أبناء أسر الإسكان بديل المناطق غير الآمنة ”تابلت”

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، عددا من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.

وخلال جولته التفقدية للوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم، أهدى الرئيس السيسى عددًا من أجهزة التابلت الحديث لأبناء الأسر المنتقلة إلى المساكن البديلة.