اندلع قبل قليل حريق ضخم في أحد مصانع منطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية دون معرفة الأسباب، وعقب اندلاع الحريق دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، بوقوع حريق ضخم بأحد المصانع منطقة الاستثمار على طريق "الإسماعيلية القاهرة" وتم دفع عدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وسنوافيكم بالتفاصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق ضخم بأحد مصانع منطقة الاستثمار بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.