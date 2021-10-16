/656374/مسنة-متغيبة-عن-منزلها-منذ-30-يوما-وأحد-العرافين--موجودة-تحت-ورد-النيل-في-المصرف

شهدت احد القري بمحافظة البحيرة، حالة من الدهشة لقيام احد الاهالي بالقرية بالاستعانة بحفار لإخلاء ورد النيل بمصرف صرف بالقرية بحثا عن ولدتهم التي تبلغ من العمر ٧٥ عام والتي تغيبت عن المنزل منذ 30 يوم ولم تعود حتي الان ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مسنة متغيبة عن منزلها منذ 30 يوما.. وأحد العرافين : موجودة تحت ورد النيل في المصرف

في البدايه يروي أحد اهالي القرية عن الواقعة قائلا، تغيبت الحاجه أنيسه ، عن منزلها في قرية الخرسة التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة منذ اكثر من 30 يوم، وحتي الان لم يستدل عليها.

مسنة متغيبة عن منزلها منذ 30 يوما.. وأحد العرافين : موجودة تحت ورد النيل في المصرف

مضيفا ان اولادها بحثوا عنها في جميع بيوت أقاربهم وفي البلاد المجاوره لهم، ونشروا صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حملة للبحث عنها، بالإضافة إلى اتخاذه كل الإجراءات القانونية في سبيل العثور عليها.

مشيراً انهم ذهبو الي احد العارفين ليستدلو علي مكانها، وكانت هنا البداية عندما قال لهم العراف، ان هذه السيدة غريقة تحت ورد النيل في احد المصارف بجوار القرية، سرعان ماتوجهو بحثا عليها بالحفار تحت مخالفات التطهير في حالة من السرع والفزع، ولكن لم ينجح العراف في هذه الخزعبلات، ولم يستدل عليها حتي الان.