/656378/صور-من-افتتاح-الرئيس-السيسي-لمشروعات-إسكان-بديل-المناطق-غير-الآمنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة ويقدم سيادته اجهزة تابلت هدية لأبناء الأسر.

صور من افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة

دوت الخليج

ونرصد عدد من الصور للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمن.

الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تعول على المواطن وتعاونه فى ملف إزالة المخلفات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الافتتاح، أكد أن الدولة تعول على المواطن وتعاونه فى ملف إزالة المخلفات وإعادة تدويرها، موضحا أن مواجهة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية قضية بحاجة إلى مزيد من الوعي".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" الدولة تسعى لمواجهة البناء المخالف، مضيفا: "عاوزين نغيرها، وعندنا أكثر من مليون وحدة سكنية والوحدة السكنية اللى بتتعمل دى من أموال مصر..محدش بيجيب حاجة..دى من بلدنا.. وبالمناسبة نص مصر كده..معرفشى بناخد بالنا من المشكلة ولا اية؟

واستكمل الرئيس السيسي حديثه قائلًأ:" بعد كل مشاريع الإسكان والتنمية اللى قمنا بيها، هل مازلتم شايفنا مهتمين بالطبقة المتوسطة والأغنياء فقط ولا الكل؟