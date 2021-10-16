«صناعة السجاد بالجيزة» و«حالة الـ default لمصر للطيران » بمناقشات النواب الاثنين..الأعضاء يبحثون تخصيص 5مليون دولار من أجل «المرأة الجيزاوية»..و5مليار جنيه لدعم الأسطول المصرى

/656375/صناعة-السجاد-بالجيزة-وحالة-الـ-default-لمصر-للطيران--بمناقشات-النواب-الاثنينالأعضاء-يبحثون-تخصيص-5مليون-دولار-من-أجل-المرأة-الجيزاويةو5مليار-جنيه-لدعم-الأسطول-المصرى

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الاثنين نظر مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران فى الحصول على قرض بـ5مليار جنيه من أجل تمويل الإلتزامات الحتمية الخارجية والداخلية من رواتب وأعمال صيانة .

دوت الخليج

تأتى فلسفة مشروع القانون التزاما أحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القاضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى، والذى يبلغ خمسة مليارات جنيه مصرى لتمويل الالتزمات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وأيضا نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالى عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية، ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالةdefault من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

«صناعة السجاد بالجيزة» و«حالة الـ default لمصر للطيران » بمناقشات النواب الاثنين

اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والسياحة والشئون التشريعية، رأت أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى ظل الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة وباء كورونا.

وينص القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمبلغ خمسة مليارات جنيه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.

البرلمان يبحث تخصيص 5مليون دولار لـ5 آلاف إمرأة بمحافظة الجيزة

كما تشهد الجلسات أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

الإتفاقية بهدف مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر حيث إمداد النساء والفتيات فى عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الإقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهم على اتخاذ خيارات فعالة، فيما مكان تنفيذ المشروع سيكون محافظة الجيزة ويتم التركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر عدد 3100 سيدة فى عمر (19سنة فأكثر)وعدد 1900 فتاة مراهقة (تتراوح أعمارهن بين 15 لـ18سنة)

الأعضاء يبحثون تخصيص 5مليون دولار من أجل «المرأة الجيزاوية»..و5مليار جنيه لدعم الأسطول المصرى

نوع الاتفاق مساهمة برغبة فى تعاون بين كل من مصر وكندا لتنفيذ مشروع كندى للمساعدة الإنمائية فى مصر، ويقدم الاتفاق مساهمة بقيمة إجمالية لا تتجاوز خمسة ملايين دولار كندى على مدار خمس سنوات فيما تساهم الحكومة المصرية فى تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير كافة المتطلبات الأخرى.

النتائج المستهدفة من هذه الاتفاقية بناء بيئة اجتماعية داعمة، وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات بما يضمن مشاركتهن وقيادتهم فى هذه المستويات، وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات فى محافظة الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية، وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات فى الوظائف فى محافظة الجيزة، وتحسين استجابة أصحاب العمل فى محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق بالمرأة.

تضامن النواب: الإتفاقية تصب فى صالح المرأة

لجنة التضامن بمجلس النواب رأت أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم التمكين الإقتصادى للمرأة، وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 وللمساعدة فى خلق فرص عمل لها بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.