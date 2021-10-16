/656372/أنا-خايفة-على-بناتي-من-أبوهم-ربة-منزل-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالجيزة

«بيشرب حشيش».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «أحلام» 30 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «محمود»، سواق «توك توك»، 35 عامًا، أمام محكمة الأسرة بالجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية ربة منزل داخل محكمة الأسرة الجيزة

متجوزة بقالي 6 سنوات

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 6 سنوات، وعندي منه بنتين، كان قبل الزواج كان بيشتغل في شركة كويسة وبيقبض فلوس كتير جدا، بس انقلب الحال بعد الجواز ب 3 شهور وجاب توك نوك وبقا يشتغل عليه، يوم يأكلنا ويوم لا ويقولي أستحملي هعمل أيه يعني هسرق.

أنا خايفة على بناتي منه

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة الجيزة : «استحملت طول الفترة قولت قدام الأكل وخلاص وهو هيجيب فلوس منين يعني فستحملته، بس أكتشفت بعد فترة أنه بيجيب فلوس ويصرفها على مزاجه هو وصحابه، وبقا يشرب حشيش ومخدرات، حاولت أساعده وروحت وديته مصحة الأدمان عشان يتعالج، طلع منها ومرديش يتعالج، وأنا خايفة على بناتي منه هو وأصحابه كل يوم بيجبهم معاه الشقة، وأنا ساكته عشان بناتي ميخدوش بالهم، وهما بنات هروح بيهم فين، وأنا أهلي متوفين».

هأكل بناتي منين

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «مبقتش عارفة أروح فين ولا أجي منين بقيت تايهة، هروح فين أنا وبناتي وهأكلهم منين، وهصرف وهجبلهم فلوس كتب المدرسة منين، فلجأت الي محكمة الأسرة الجيزة لرفع دعوى خلع ضده»