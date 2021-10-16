/656373/حالة-الـ-default-تهدد-شركة-مصر-للطيران-والبرلمان-يبحث-المساندة-بالإذن-للحكومة-بـضمان-5مليار-جنيه

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الاثنين نظر مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران فى الحصول على قرض بـ5مليار جنيه من أجل تمويل الإلتزامات الحتمية الخارجية والداخلية من رواتب وأعمال صيانة .

دوت الخليج

تأتى فلسفة مشروع القانون التزاما أحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القاضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى، والذى يبلغ خمسة مليارات جنيه مصرى لتمويل الالتزمات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وأيضا نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالى عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية، ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالةdefault من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والسياحة والشئون التشريعية، رأت أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى ظل الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة وباء كورونا.

«حالة الـ default » تهدد شركة مصر للطيران ..والبرلمان يبحث المساندة بالإذن للحكومة بـ«ضمان 5مليار جنيه»

وينص القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمبلغ خمسة مليارات جنيه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.