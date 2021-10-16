/656379/طه-إسماعيل-يهاجم-بيتسو-موسيماني-بعد-التعادل-أمام-الحرس-الوطني-ومفاجأة-في-اختيار-رجل-المباراة

‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".

وواصل" متعجب من عدم مشاركة بدر بانون في وقت مبكر خاصة أن لاعبي الحرس الوطني كانوا متفوقين في الكرات الهوائية، ولم يكن هناك أي تركيز وفازوا بجميع الكرات أمام دفاعات النادي الأهلي وكان لابد من مشاركة بدر بانون في وقت مبكر".

وزاد" أكرم توفيق كان نجم اللقاء من جانب الأهلي، بالرغم من أنه شارك في أوقات قليلة ولكنه قدم مستوى متميز، وكان اللاعب الوحيد الذي يحافظ على الكرة وزيادة الاستحواذ للنادي الأهلي، وباقي اللاعبين لم يكن هناك تركيز من جانبهم، وهذا أمر محير".

واختتم" الحرس الوطني تفوق في شوط المباراة الثاني، وموسيماني دائما يتأخر في التغييرات، وهذه مشكلة كبيرة لابد من حلها، ومشاركة وليد سليمان بدلا من كهربا جاءت في وقت متأخر، ولم تكن هناك أدوات على دكة البدلاء تستطيع إفادة الفريق".

الأهلي يتعادل إيجابياً أمام الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

أنتهت منذ قليل أحداث مباراة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني النيجري بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل.

وأفتتح النادي الأهلي التسجيل في بداية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها علي معلول قبل أن يعادل فريق الحرس الوطني النتيجة عن طريق جبريلا دوي.

الأهلي والحرس الوطني

ومعع بداية الشوط الثاني قام المدير الفني لفريق الحرس الوطني بإجراء تغييرين من أجل تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في المباراة.

وامتلك فريق الحرس الجمهوري الإستحواذ في الربع ساعة الأولي من الشوط الثاني في محاولة منة لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 65 شكل فريق الحرس الجمهوري الخطورة علي مرمي علي لطفي بعدما سدد المهاجم جوري الكرة في العارضة بعد تراجع كبير في مستوي النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 68 قام موسيماني بإشارك اللاعب وليد سليمان بدلاً من محمود عبدالمنعم كهربا في محاولة لإستعادة السيطرة علي مجريات المباراة.

ويتمكن فريق الحرس الجمهوري في الدقيقة 75 من تعديل النتيجة وإحرازهدف التعادل عن طريق اللاعب جبريلا دوي.

وفي محاولة من موسيماني لتدارك الموقف قام بإشراك اللاعبين بدر بانون وأكرم توفيق علي حساب كهربا وإليو ديانج.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.