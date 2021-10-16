/656381/موسيماني-يوضح-أسباب-التعادل-أمام-الحرس-الوطني

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي علي تعادل فريقة أمام الحرس الوطني النيجري في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني: الشيء الوحيد الذي أقوله للقارة الإفريقية، متى ستضع الفار في كافة المباريات؟ إن لم يتم وضع حكم الفيديو في كل المباريات ستظل المباريات دائما على هذا الوضع.

وأضاف: من الصعب أن يحتسب الحكم ركلتي جزاء في مباراة واحدة، خاصة في إفريقيا وخارج الأرض، ركلة الجزاء الثانية لا يوجد حكم في القارى لديه الجراءة ليحتسبها.

وأختتم: أتينا إلي هنا من أجل تحقيق المكسب وسجلنا بالفعل ولست راضياً عن النتيجة النهائية للمباراة.

ومن جانب أخر فقد صرح سامي قمصان المدرب بالجهاز الفني للنادي الأهلي معللاً أسبابا تعادل الفريق قائلاً: اللاعبين لديهم عذر درجة الحرارة عالية وارضية الملعب كنا بنحاول نصلحها كان فيها حفر كتير، وكان ممكن نخلص الماتش بس طلعنا بنتيجة إيجابية، إن شاء الله نحسم الماتش اللي جاي.

أحداث المباراة

وأفتتح النادي الأهلي التسجيل في بداية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها علي معلول قبل أن يعادل فريق الحرس الوطني النتيجة عن طريق جبريلا دوي.

ومعع بداية الشوط الثاني قام المدير الفني لفريق الحرس الوطني بإجراء تغييرين من أجل تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في المباراة.

وامتلك فريق الحرس الجمهوري الإستحواذ في الربع ساعة الأولي من الشوط الثاني في محاولة منة لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 65 شكل فريق الحرس الجمهوري الخطورة علي مرمي علي لطفي بعدما سدد المهاجم جوري الكرة في العارضة بعد تراجع كبير في مستوي النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 68 قام موسيماني بإشارك اللاعب وليد سليمان بدلاً من محمود عبدالمنعم كهربا في محاولة لإستعادة السيطرة علي مجريات المباراة.

ويتمكن فريق الحرس الجمهوري في الدقيقة 75 من تعديل النتيجة وإحرازهدف التعادل عن طريق اللاعب جبريلا دوي.

وفي محاولة من موسيماني لتدارك الموقف قام بإشراك اللاعبين بدر بانون وأكرم توفيق علي حساب كهربا وإليو ديانج.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.