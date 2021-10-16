/656382/تشيلسي-يخطف-الصدارة-من-ليفربول-بفوزة-علي-برينتفورد-بهدف-نظيف

إنهت منذ لحظات مباراة تشيلسي الإنجليزي أمام نظيرة برينتفورد في لقاء الجولة الثامنة من ةبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوزبنتيجة هدف مقابل لاشيئ وخطف صدارة الدوري الإنجليزي من نادي ليفربول برصيد19 نقطة.

وافتتح التسجيل لفريق تشيلسي اللاعب بين تشيلويل في الدقيقة 45 من شوط المباراة الأول بعد تسديدة قوية علي يسار حارس برينتفورد.

وفي الدقيقة 70 يضيع البلجيكي لوكاكو هدفاً محققاً بعد تسديدة للكرة خارج الشباك.

ثم حاول فريق برينتفورد تسجيل هدف التعادل في أكثر من فرصة خطيرة وفي الدقيقة 75 ارتطمت الكرة في قائم الحارس السنغالي ميندي وتأبي أن تسكن الشباك.

وتستمر محاولات الفريقين من جانب تشيلسي لمضاعفة النتيجة وبرينتفورد من أجل التعويض وتسجيل هدف التعادل حتي أطلق حكم المباراة صافرتة وتنتهي المباراة بفوز فريق تشيلسي بنتيجة هدف نظيف وتصدرة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة من ثمان مباريات.

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

إنتهي منذ قليل الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين فريقي ليفربول الإنجليزي أمام واتفورد بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي .

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف فيرمينو الهدف الثالث لة والخامس لفريق ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

ثم يطلق الجكم صافرتة معلناً نهاية المباراة بتفوق فريق ليفربول بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقن في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.