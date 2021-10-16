مصر للطيران الناقل الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى

جدة - نرمين السيد - واستطاع المهرجـان فـى مدة زمنية قصيرة أن يكتسب شهرة واسعة جعلتـه مقصدا للعديد مـن النجـوم وصناع السينما مـن أنحاء العالم، كمـا أنـه يسـاهم فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وفى إطار رعايتها لمختلف الأحداث الهامة التى تستضيفها مصر وخاصة الأحداث الثقافية والمناسبات الدولية،

تقـوم مصر للطيران بتقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المهرجان القادمين علـى خطوط شبكة مصر للطيران الدوليـة مـن جميـع أنحـاء العالم. كـمـا وفرت رحلات خاصة لنقل ضيوف المهرجان من القاهرة إلى مدينة الغردقة.

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